Задержан подозреваемый в расстреле лейтенанта ВСУ Амины Окуевой, – Аваков (Фото)

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве лейтенанта Вооруженных сил Украины (ВСУ), бойца добровольческого батальона Амины Окуевой, которое произошло в 2017 году. Об этом 12 января на своей странице сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Аваков напомнил, что в 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Окуевой и ее супруга Адама Осмаева на ж/д переезде под Киевом. Осмаев был ранен, Амина Окуева убита. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте.

«Сегодня (12 января – ред.) Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств, и в том числе – в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии. Идут следственные действия», – сообщил министр.