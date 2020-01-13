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На Лугащине пиротехники за сутки нашли 6 гранат

13.01.20 08:49
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области

В Станично-Луганском районе Луганщины пиротехники 12 января обнаружили 6 гранат. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 12 января, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,6 га местности, где было обнаружено и изъято 6 единиц взрывоопасных предметов. Работа проводилась в Станично-Луганском районе, где было обнаружено и изъято 6 гранат», – сообщили в ГУ ГСЧС.

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