На Лугащине пиротехники за сутки нашли 6 гранат

В Станично-Луганском районе Луганщины пиротехники 12 января обнаружили 6 гранат. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 12 января, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,6 га местности, где было обнаружено и изъято 6 единиц взрывоопасных предметов. Работа проводилась в Станично-Луганском районе, где было обнаружено и изъято 6 гранат», – сообщили в ГУ ГСЧС.