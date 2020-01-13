В Украине зарегистрировано 349 партий, – Комитет избирателей

По состоянию на 1 января 2020 года в Украине зарегистрировано 349 политических партий. Об этомсообщает Комитет избирателей Украины (КИУ) со ссылкой на данные Министерства юстиции.

«Зарегистрировано 349 политических партий, что является одним из самых высоких показателей в Европе. При этом участие в выборах принимает лишь незначительное количество партий. Так, на последних парламентских выборах избирательные списки кандидатов выдвинула всего 21 политическая сила», – сказано в сообщении.

По данным КИУ, в 2019 году появилось три новые партии. «Блок Владимира Сальдо» зарегистрировали 3 апреля, «Партію чернівчан» – 9 апреля, а «Демократичну сокиру» – 21 мая.

«В последние годы существенно снизились темпы регистрации новых политических партий. Так, в 2019 году было зарегистрировано три новые партии, в 2018-м – одна, в 2017-м – три. Зато в 2016 году зарегистрировали сразу 42 новые партии, в 2015-м – 78, в 2014-м – 36», – отметили в общественной организации.

«КИУ отмечает тенденцию продолжения регистрации так называемых региональных партий. Кроме «Партии черновчан», в Украине действуют такие политические силы как «Политическая партия« За Одесщину»,« Наш дом – Одесса», ПО« Черкасчане»,« Партия винничан», «Киевская община», «Белая Церковь вместе», «Херсонцы» и др. При этом в соответствии с законом все политические партии имеют всеукраинский статус, однако на практике часто сосредотачивают деятельность в одном городе или области. Также продолжаются манипуляции с названиями партий. Более 10 партий все еще используют в своем названии слово «блок», хотя блоки уже на протяжении значительного времени не предусмотрены избирательным законодательством», – пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

Как сообщалось ранее, в общественной организации «Комитет избирателей Украины» (КИУ) не видят возможности за короткий период времени организовать выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые бы отвечали демократическим стандартам.