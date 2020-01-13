Зеленскому не советуют ускорять проведение выборов в ОРДЛО

Бывший представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе Евгений Марчук считает, что выборы в ОРДЛО стоит провести только через 3-5 лет после установления контроля на государственной границей . Такое мнение Марчук выразил в интервью «Главкому».

«Поспешные выборы в ОРДЛО заложат гигантскую мину замедленного действия под украинскую государственность. Нужно как минимум три, а то и пять лет переходного периода нормализации и трансформации этих территорий к демократии с участием соответствующих структур ООН. Мы же не настолько наивными, чтобы представить себе, что уже осенью этого года оккупированная территория ОРДЛО сама по себе превратится в образец демократии, полностью сравняется с политико-правовым устройством всей Украине и атмосфера для выборов будет там такая же, как и по всей Украине», – убежден Марчук.

Он отметил, что в этом году «должны быть не выборы в ОРДЛО, а организация там временных переходных органов местного управления при участии соответствующих структур ООН».

В то же время, бывший представитель Украины в Трехсторонний контактной группе отметил, что «такая версия не будет сразу воспринята Россией, поскольку мы уже согласились с выполнением текста из формулы Штайнмайера в наше законодательство». «Но с учетом всех сегодняшних реалий и заявлений президента Зеленского об условиях к выборам в ОРДЛО, реализация проекта "выборы в ОРДЛО осенью 2020" даже с реализованной формулой Штайнмайера, на мой взгляд, нереально», – подчеркнул Марчук.

Он отметил, что нынешняя ситуация на оккупированном Донбассе в основном устраивает Россию, потому что она неконтролируемо ежемесячно поставляет туда сотни тысяч тонн различного рода продовольствия, ширпотреб, топливо. «Если у ОБСЕ будет доступ к границе, то они смогут все это фиксировать и отражать в своих официальных отчетах не только в Вену, а и направлять в МИД Франции, Германии и России. Интересно, что Россия, поставляя туда свои товары, отчитывается во Всемирную торговую организацию, что все это – не товарооборот с Украиной. Именно в этом одна из причин того, что по официальной статистике российско-украинский товарооборот во время войны увеличивается», – рассказал Евгений Марчук.

Напомним, Евгений Марчук был первым председателем СБУ, четвертым премьер-министром, министр обороны, который принимал участие в урегулировании российско-украинского конфликта вокруг острова Тузла еще в 2003 году. С мая 2015 года – Марчук представлял Украину в подгруппе по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы на Минских переговорах по ОРДЛО. С ноября 2018 года президент Порошенко уполномочил Марчука представлять Украину в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. 19 мая прошлого года президент Зеленский освободил Марчука от выполнения этих обязанностей.