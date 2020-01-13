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В рамках идеологической реинтеграции Донбасса необходимо быть очень осторожными, – эксперт

Эксклюзив 13.01.20 10:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Местные выборы на неподконтрольном Донбассе по украинскому законодательству осенью 2020 года не состоятся. При этом существует ряд моментов, которые не консолидируют жителей ОРДЛО с остальной Украиной. Об этом «Донецким новостям» рассказала эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Ева Антоненко.

«В настоящее время говорить о выборах на Донбассе в 2020 году не приходится: фактически по итогам встречи в Нормандском формате договориться получилось лишь об обмене пленными», – уверена эксперт.

По ее словам, несмотря на подписанный текст коммюнике, украинская сторона заявляла о необходимости переформатирования Минских договоренностей, поскольку националистически настроенные граждане в Украине категорических против проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) до передачи границы под украинский контроль. «А власть прислушивается к их мнению в данном вопросе (если прислушиваться не будет, могут опять начаться протесты)», – объясняет Ева Антоненко.

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики считает, что, вероятнее всего, Украина будет настаивать на том, чтобы контроль над границей был передан до проведения выборов, что отложит их на неопределенное время в силу несогласия российской стороны и сложности переговорного процесса.

Кроме того, отмечает Антоненко, в украинском госбюджете-2020 не предусмотрены расходы на выборы в ОРДЛО, то есть, возможность их проведения при формировании бюджета не предполагалась.

Эксперт остановилась и на других аспектах. «Необходимо констатировать не консолидирующие жителей ОРДЛО с остальной Украиной моменты. К примеру, назначение достаточно неоднозначной персоны во главу государственного телеканала (имеется в виду экс-главред "24 канала" Елена Трибушная, – ред.), вещание которого будет ориентированным на жителей неподконтрольных территорий, а также принятие языкового и образовательного законов», – говорит Антоненко.

«Необходимо напомнить, что в свое время российская пропаганда запугивала жителей Крыма и Донбасса тотальной украинизацией и даже "бандеризацией", потому в рамках идеологической реинтеграции украинской стороне необходимо быть очень осторожной и учитывать культурно-исторические особенности региона», – добавляет она.

Более подробно с мнением Евы Антоненко, а также комментариями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «Выборы на неподконтрольном Донбассе: Эксперты спрогнозировали, реально ли провести их осенью».

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