В рамках идеологической реинтеграции Донбасса необходимо быть очень осторожными, – эксперт

Местные выборы на неподконтрольном Донбассе по украинскому законодательству осенью 2020 года не состоятся. При этом существует ряд моментов, которые не консолидируют жителей ОРДЛО с остальной Украиной. Об этом «Донецким новостям» рассказала эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Ева Антоненко.

«В настоящее время говорить о выборах на Донбассе в 2020 году не приходится: фактически по итогам встречи в Нормандском формате договориться получилось лишь об обмене пленными», – уверена эксперт.

По ее словам, несмотря на подписанный текст коммюнике, украинская сторона заявляла о необходимости переформатирования Минских договоренностей, поскольку националистически настроенные граждане в Украине категорических против проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) до передачи границы под украинский контроль. «А власть прислушивается к их мнению в данном вопросе (если прислушиваться не будет, могут опять начаться протесты)», – объясняет Ева Антоненко.

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики считает, что, вероятнее всего, Украина будет настаивать на том, чтобы контроль над границей был передан до проведения выборов, что отложит их на неопределенное время в силу несогласия российской стороны и сложности переговорного процесса.

Кроме того, отмечает Антоненко, в украинском госбюджете-2020 не предусмотрены расходы на выборы в ОРДЛО, то есть, возможность их проведения при формировании бюджета не предполагалась.

Эксперт остановилась и на других аспектах. «Необходимо констатировать не консолидирующие жителей ОРДЛО с остальной Украиной моменты. К примеру, назначение достаточно неоднозначной персоны во главу государственного телеканала (имеется в виду экс-главред "24 канала" Елена Трибушная, – ред.), вещание которого будет ориентированным на жителей неподконтрольных территорий, а также принятие языкового и образовательного законов», – говорит Антоненко.

«Необходимо напомнить, что в свое время российская пропаганда запугивала жителей Крыма и Донбасса тотальной украинизацией и даже "бандеризацией", потому в рамках идеологической реинтеграции украинской стороне необходимо быть очень осторожной и учитывать культурно-исторические особенности региона», – добавляет она.

Более подробно с мнением Евы Антоненко, а также комментариями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «Выборы на неподконтрольном Донбассе: Эксперты спрогнозировали, реально ли провести их осенью».