«Еленовка. Движение каждые 15-20 минут»: Ситуация в пунктах пропуска утром 13 января

Сегодня утром, 13 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 января линию разграничения через КПВВ пересекли 31,8 тыс. человек и почти 3,7 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 7780 человек и 930 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 6435 человек и 1006 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 6207 человек и 1169 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 2639 человек и 630 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 8758 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 215 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 20/40;
- КПВВ «Марьинка» – 0/70;
- КПВВ «Новотроицкое» – 25/30;
- КПВВ «Гнутово» – 20/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Владос: «5:59. В Еленовке на данный момент общая 85, льгота 15»;
- Влад: «8:25. Еленовка в сторону Волновахи – дальше первого туалета, движение каждые 15-20 минут».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.