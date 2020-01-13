«Еленовка. Движение каждые 15-20 минут»: Ситуация в пунктах пропуска утром 13 января

Сегодня утром, 13 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 января линию разграничения через КПВВ пересекли 31,8 тыс. человек и почти 3,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7780 человек и 930 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6435 человек и 1006 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6207 человек и 1169 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2639 человек и 630 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8758 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 215 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 25/30;

КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Владос: «5:59. В Еленовке на данный момент общая 85, льгота 15»;

Влад: «8:25. Еленовка в сторону Волновахи – дальше первого туалета, движение каждые 15-20 минут».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.