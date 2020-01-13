Сводка из зоны ООС за 12 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 10 января в результате обстрелов со стороны НВФ трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксирован обстрел позиций Объединенных сил рядом с Водяным – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

вблизи Новотошковского – из минометов калибром 82 мм;

рядом с Орехово – из минометов калибром 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Травневого – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 1 раз нарушили режим прекращения огня. В зоне обстрелов оказалось село Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) на мариупольском направлении. Применялось стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий и села Березовское. Огонь велся из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), автоматических станковых гранатометов (АГС) и крупнокалиберных пулеметов».