Пожар на Донетчине: Пострадал пожилой мужчина

В с. Андреевка (Славянский р-н, Донецкая обл.) в результате пожара пострадал пожилой мужчина. Происшествие произошло сегодня утром, 13 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в 3:46 спасателям сообщили о пожаре на ул. Заречная в с. Андреевка.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что огонь вспыхнул внутри частного жилого дома. Возле дома пожарные обнаружили пострадавшего владельца, 1945 года рождения.

«Мужчина был госпитализирован в ГБ г. Славянск, с диагнозом – отравление угарным газом в состоянии средней тяжести. Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 04:23 и ликвидировали в 5:11», – сообщили в пресс-службе.

Причина пожара устанавливается.