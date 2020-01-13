Денег нет: Кабмин отсрочил повышение оплаты труда учителей

Кабинетом Министров Украины обнародовано постановление, принятое 15 ноября 2019 № 1044 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 10 июля 2019 № 822 и остановки ее действия», сообщает профсоюз работников образования.

Согласно изменениям норма об установлении меньшего размера должностного оклада педагогического работника с 1 января 2020 в размере 2,5 прожиточных минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2020 не применяется, а на 1 января 2021 такой должностной оклад (ставка заработной платы ) предполагается на уровне 3,0 прожиточных минимумов с установлением соответствующей дифференциации по другим должностям педагогических, научно-педагогических и научных работников.

«Во время рассмотрения проекта указанного постановления ЦК Профсоюза его не согласовал и направил в адрес Общего представительского органа объединений профсоюзов, представители которого принимали непосредственное участие в заседании Кабинета Министров Украины, обращение, в котором отмечено, что президиум ЦК Профсоюза принял решение требовать от Кабинета Министров Украина дальнейших действий в направлении реализации норм Законов Украины «Об образовании» и «О научной и научно-технической деятельности» по повышению уровня оплаты труда педагогических, научно-педагоги них и научных работников, утверждение схемы должностных окладов в постановлении от 10.07.2019 № 822 «Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки», их финансового обеспечения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что признана недопустимым отмена указанного постановления и принято решение продолжить работу по совершенствованию ее норм с целью приведения их к требованиям части 2 статьи 61 Закона Украины «Об образовании» и подпункта 1 пункта 6 Заключительных и переходных положений закона с обеспечением к 2023 году уровня должностных окладов педагогических и научно-педагогических работников до 4 прожиточных минимумов, а с 2023 – 3 минимальных заработных плат с обязательным учетом при этом установленной этой статьей их междолжностной дифференциации в зависимости от квалификацийнои категории.

«Однако этой позиции правительство не прислушалось, мотивируя отсутствием соответствующего финансового обеспечения в 2020 году», – резюмируется в сообщении.

Как сообщалось ранее, министр образования и науки Анна Новосад заявила, что молодые учителя получат единовременную выплату в размере 21 тыс. грн, которую ввел Кабмин, в конце 2020 года.