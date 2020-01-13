Денег для лечения нет: В Мариуполе усыпляют бездомных животных

В холодных тесных вольерах и без ветеринарной помощи – в таких условиях содержат собак в коммунальном предприятии, которое отлавливает и стерилизует бездомных животных в Мариуполе О негуманном обращении с животными сообщают местные волонтеры. По их мнению, помочь им можно, если построить специализированный приют, сообщает «5 канал».

На карантинную площадку для бездомных животных этого одну из раненых собак доставили недавно. Ветеринар вколол животному обезболивающее и антибиотик. На этом оказание помощи закончилось, рассказывают волонтеры.

«Вся клетка в крови. Собака лежит и кровью истекает, помощь ему никто не оказывает. Это очень большая проблема, потому что город выделяет деньги на эвтаназию, стерилизацию, а на лечение – нет», – рассказывает волонтер Ольга Даниленко.

Коммунальное предприятие «Счастливые животные» отлавливает и стерилизует бездомных собак в городе, объясняет его директор. В прошлом году предприятие выловило почти 2 тысячи животных. Стерилизовали каждую четвертую, остальных – усыпили.

«В задачи нашего предприятия не входит лечение животных. Предприятие создано для того, чтобы стерилизовать животных и выпускать в среду обитания. Медикаменты мы получаем только на эти процедуры стерилизации. То есть, лечим животных мы теми лекарствами, которые приносят благотворители или же сообщаем об этом волонтерам, которые могут оказать помощь», – поясняет директор Мариупольского КП «Счастливые животные» Елена Быстрая.

Условия содержания животных волонтеров тоже не устраивают. Сейчас в вольерах, которые рассчитаны на 30 собак, удерживают 70.

«Собаки находятся в вольерах по нескольку особей. Там холодно – это же практически на улице. Мы видим, что помещения с кровлей, однако не отапливается, крыша сыплется», – жалуется Ольга Даниленко.

В прошлом году на ремонт вольеров местная власть выделила 4 миллиона гривен, сообщают в горсовете. Но предыдущее руководство предприятия не разработало смету реконструкции, поэтому выделенные деньги предприятие так и не получило.

«С предыдущим руководителем мы не нашли взаимопонимания, поэтому попрощались с ним. В этом году из бюджета по инвестиционному проекту выделено около 2 млн – это для начала, дальше занимаемся поиском средств», – уверяет заместитель Мариупольского городского головы Михаил Когут.

Однако меры, которые предлагает городская власть, не решат проблему бездомных собак в городе, считает инициатор создания предприятия «Счастливые животные» Анна Зайцева. По ее мнению, в Мариуполе нужно построить полноценный приют для животных.

«Мы хотели бы, чтобы на предприятии было нечто среднее между убежищем и стерилизационным центром. Лично я выбивала на комиссиях депутатские средства и, к сожалению, нам их не давали», – рассказывает депутат Мариупольского горсовета Анна Зайцева.

Однако идею создания в Мариуполе полноценного приюта городской совет сейчас не рассматривает. Вместо этого Департамент экологии получил заявку на создание в городе нового стерилизационного центра. Пока идет ее рассмотрение, судьбой бездомных животных занимаются волонтеры. Собак, которые нуждаются в ветеринарной помощи, волонтеры забирают к себе на содержание.