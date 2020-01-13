Сегодня пятая годовщина обстрела пассажирского автобуса вблизи Волновахи

13 января 2015 года незаконные вооруженные формированиями со стороны Докучаевска обстреляли украинский блокпост «Бугас» вблизи города Волноваха.

Во время обстрела с установки залпового огня «Град» один из снарядов разорвался возле пассажирского рейсового автобуса сообщением «Златоустовка – Донецк», который двигался по трассе Н20 и проходил паспортный контроль на пункте пропуска. В результате трагедии погибли 12 человек, пострадали – 18.

На месте трагедии был установлен деревянный крест по погибшим. 10 сентября 2016 года состоялось торжественное открытие памятника погибшим на трассе Донецк-Мариуполь.

Выжившие в трагедии поделились с «5 каналом» своими воспоминаниями.

«Я собиралась ехать из Донецка в Мариуполь по делам. Утром 13 января пошла на автовокзал "Южный", хотела купить билеты на этот же день, но свободные места были только на дневной автобус, который шел около двух часов дня. Я подумала и решила, что мне это неудобно, и взяла билеты на утренний рейс на следующий день. Вечером телефон начал разрываться: звонили все друзья и знакомые. Вопрос у них был один: "Ты жива?". Я сначала не поняла... Прочитав о трагедии под Волновахой в интернете, чуть не упала в обморок: именно во время обстрела я могла бы ехать там, в автобусе. Мама до сих пор считает, что меня спас Бог», – рассказывает дончанка Анастасия Бойко.

«Мне дали банковские карты соседи, которые сами уже никуда не могут ездить. Я сняла деньги и села в тот злополучный автобус. Когда подъехали к блокпосту, автобус сильно тряхнуло. Помню чьи-то крики "Выходите скорее!" и лицо мертвой женщины, которая сидела передо мной. Остальное – как в тумане... Сильных ранений у меня не было, из больницы после обследования меня забрали сестра с мужем. Помню, деньги я привезла. Как они у меня не выпали и никто их не вытащил?», – говорит макеевчанка Ирина.

«Меня ранило в плечо и руку. До сих пор в теле остались осколки. Когда все произошло, мы с отцом были в автобусе. Услышали свист и сразу – взрывы. Все присели, а папа наклонил меня еще ниже. Автобус сильно трясло, осколки стекла летали, хотя длилось все не больше секунды. Отца ранило, он умер в реанимации», – вспоминает жительница Шахтерска Ольга Кукуюк.