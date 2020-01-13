В Покровске с балкона общежития упала студентка

Сегодня, 13 января, в Покровске (Донецкая обл.) разбилась девушка, упав с одного из верхних этажей общежития №2 ДонНТУ на улице Европейской, передает ТК «Орбита».

«Я только пришел на работу и услышал, что девушка выпала. Я сразу к ней. И еще люди подбежали. Приехала «скорая», – рассказал работник общежития, слесарь-сантехник Александр Иванович.

На место происшествия также прибыли правоохранители и бабушка пострадавшей. Карета скорой помощи доставила девушку в Покровскую клиническую больницу интенсивного лечения, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По предварительной информации, пострадавшая была студенткой местного вуза. С какого этажа и из-за чего произошло падение, выясняется.