RU
Все новости

В Покровске с балкона общежития упала студентка

13.01.20 12:41
Фот о: ТК «Орбита»
Фот о: ТК «Орбита»

Сегодня, 13 января, в Покровске (Донецкая обл.) разбилась девушка, упав с одного из верхних этажей общежития №2 ДонНТУ на улице Европейской, передает ТК «Орбита».

«Я только пришел на работу и услышал, что девушка выпала. Я сразу к ней. И еще люди подбежали. Приехала «скорая», – рассказал работник общежития, слесарь-сантехник Александр Иванович.

На место происшествия также прибыли правоохранители и бабушка пострадавшей. Карета скорой помощи доставила девушку в Покровскую клиническую больницу интенсивного лечения, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По предварительной информации, пострадавшая была студенткой местного вуза. С какого этажа и из-за чего произошло падение, выясняется.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк