Выборы на неподконтрольном Донбассе: Между Киевом и Москвой нет точек соприкосновения

Между Киевом и Москвой отсутствуют точки соприкосновения касательно проведения местных выборов на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. У президентов Украины и России – различные позиции. Об этом «Донецким новостям» рассказал военный эксперт, полковник запаса, работник оперативного управления Генштаба (2003-2006 гг.) Олег Жданов.

«Главная беда украинских властей (и предыдущих, и нынешних) в том, что они не могут назвать вещи своими именами», – сказал Олег Жданов.

«В сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил пишут о новых обстрелах, которые совершают "российские оккупационные войска". А в словах президента Украины (в том числе в новогоднем обращении Владимира Зеленского) – максимальные попытки уйти от слов "война", "агрессия", "страна-агрессор – Россия". И все это вызывает серьезный диссонанс, в том числе – юридический», – пояснил он.

У военного эксперта складывается мнение, что президент Владимир Зеленский пытается отбелить Российскую Федерацию как участницу вооруженного конфликта на востоке Украины. «Идет некое поддержание идеи, что РФ там нет, что воюем мы не пойми с кем», – говорит Жданов.

«Да, в речах Зеленского, в том числе на встрече в Нормандском формате в Париже звучали некие "иностранные войска", которые следует вывести с Донбасса. Но кто они? Сколько? Конкретики мы не услышали. А Кремль продолжает твердить мантру "ихтамнет"», – добавляет он.

Таким образом, по словам эксперта, все откатывается в плоскость внутреннего конфликта, что очень выгодно Кремлю. «С другой стороны – если конфликт "внутренний", то нам самим решать – когда и каким образом проводить (и проводить ли вообще) выборы в ОРДЛО», – рассказывает Жданов.

По его словам, в то же время, мы видим отсутствие точек соприкосновения между Киевом и Москвой касательно проведения местных выборов. «Зеленский настаивает, что сначала – вывод "иностранных войск", передача Украине контроля за границей, а потом уж – выборы. Путин говорит: сперва – выборы и "особый статус", а потом будем говорить о границе. Что до вывода иностранных войск, то – "ихтамнет"», – объясняет эксперт.

«Если эти позиции останутся бескомпромиссными, то говорить о каких-либо подвижках, включая проведение выборов на оккупированных территориях, – не приходится», – резюмирует он.

С комментариями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «Выборы на неподконтрольном Донбассе: Эксперты спрогнозировали, реально ли провести их осенью».