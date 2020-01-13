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На Донетчине получили ожоги двое детей

13.01.20 11:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Покровском районе Донетчины 11-летняя девочка опрокинула чайник с кипятком. В результате девочка и ее годовалый брат получили ожоги. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что 10 января в полицию поступило сообщение из горбольницы Мирнограда, что к ним с ожогами тела доставили двух детей из Покровского района.

«Предварительно установлено, что девочка опрокинула на себя чайник с кипятком, в это время рядом находился ее малолетний брат, который также получил ожоги обеих рук. Родители малышей сразу вызвали "скорую помощь", которая госпитализировала детей в больницу в г. Мирноград. После осмотра детей врачами, девочка была госпитализирована в ожоговый центра г. Краматорска», – рассказали в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство» Уголовного кодекса Украины.

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