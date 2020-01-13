В «ЛНР» мужчину посадили в тюрьму на 12 лет за «госизмену»

«Верховный суд ЛНР» приговорил жителя неподконтрольного украинским властям Кировска (после переименования – Голубовка, Луганская обл.) к 12 годам заключения за «государственную измену». Об этом сегодня, 13 января, сообщают местные интернет-ресурсы.

Как утверждают в «ЛНР», мужчину обвинили в «совершении государственной измены». «Кировчанин с апреля по декабрь 2018 года вел деятельность, направленную против безопасности ЛНР, в частности, пытался дискредитировать проведение выборов главы республики и депутатов народного совета ЛНР путем осуществления фото- и видеофиксации лиц, участвующих в организации и проведении выборов с целью их идентификации и оказания на них давления со стороны спецслужб Украины», – уверяют в «ЛНР».

«Кроме того, житель Кировска на территории Украины принял участие в судебном заседании и дал показания о якобы незаконности выборов в ЛНР в целях дискредитации органов власти и конституционного строя республики», – добавляют там.

В «республике» заявили, что «подсудимый дал последовательные признательные показания, подробно изложив хронологию событий и свою роль в совершении преступления; также вина подсудимого полностью доказана иными собранными по делу и исследованными в ходе судебного заседания доказательствами».

«Суд» приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы сроком на 12 лет, «приговор» вступил в силу.