В полиции рассказали подробности гибели студентки в Покровске

Сегодня, 13 января, в Покровске (Донецкая обл.) в результате падения с восьмого этажа общежития разбилась девушка. По данному факту возбуждено уголовное производство. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

«Сегодня около 08:10 в дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из общежитий местного вуза 21-летняя студентка прыгнула с балкона на восьмом этаже. Девушка была доставлена ​​в местную больницу, однако травмы оказались несовместимы с жизнью», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Сейчас полицейские проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств происшествия.

Как сообщалось ранее, в Покровске с балкона общежития упала студентка.