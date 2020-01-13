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В полиции рассказали подробности гибели студентки в Покровске

13.01.20 13:47
Фото: Покровский отдел полиции Донецкой области
Фото: Покровский отдел полиции Донецкой области

Сегодня, 13 января, в Покровске (Донецкая обл.) в результате падения с восьмого этажа общежития разбилась девушка. По данному факту возбуждено уголовное производство. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

«Сегодня около 08:10 в дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из общежитий местного вуза 21-летняя студентка прыгнула с балкона на восьмом этаже. Девушка была доставлена ​​в местную больницу, однако травмы оказались несовместимы с жизнью», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Сейчас полицейские проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств происшествия.

Как сообщалось ранее, в Покровске с балкона общежития упала студентка.

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