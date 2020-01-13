Мужчину, который хотел убить экс-разведчика ВСУ, взяли под стражу, – Офис генпрокурора

Мужчину, который подозревается в покушении на жизнь экс-разведчика ВСУ, взяли под стражу. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что по ходатайству прокуратуры Харьковской области Киевский районный суд г. Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога харьковчанину, который подозревается в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ, вероятно ,по заказу РФ.

В пресс-службе напомнили, что 10 января этого года мужчине сообщили о подозрении по факту покушения на совершение по предварительному сговору группой лиц и по заказу умышленного убийства одного из экс-командиров разведподразделений батальона ВСУ (ч. 3 ст. 15 п. п. 11, 12 ч .2 ст. 115 УК Украины) и незаконного хранения, ношения и перевозки самодельного взрывного устройства (ч. 1 ст.263 УК Украины).

«По данным следствия, которое осуществляется УСБУ в Харьковской области, харьковчанин, который ранее проходил военную службу в Национальной Гвардии Украины, вероятно, по заказу спецслужб РФ, осуществлял подготовку умышленного убийства одного из экс-командиров разведподразделений батальона ВСУ в его доме с помощью самодельного взрывного устройства. Задание от заказчиков мужчина возможно получил во время выезда в Россию. За убийство бывшего командира харьковчанин должен был получить денежное вознаграждение», – рассказали в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.

В Офисе генпрокурора также отметили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.