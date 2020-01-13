Проведение выборов на неподконтрольном Донбассе требует тщательной подготовки, – эксперт

Проведение местных выборов по украинскому законодательству на временно неподконтрольной украинским властям части территории Донетчины и Луганщины требует заблаговременной тщательной подготовки, а их форсирование чревато негативными последствиями. Об этом «Донецким новостям» рассказала соосновательница Сети защиты национальных интересов «АНТС», начальник управления стратегических коммуникаций Луганской облгосадминистрации в 2016-2018 гг., кандидат философских наук Людмила Долгоновская.

По ее словам, выполнение политической составляющей Минских соглашений отвечает интересам Москвы, а не Киева. «В любом случае, проведение выборов в ОРДЛО требует заблаговременной тщательной подготовки, а их форсирование чревато негативными последствиями», – рассказала Долгоновская.

Эксперт объяснила, что если на восстановление демократического режима и государственного суверенитета после деоккупации этих территорий уйдет несколько лет, то на изменение сознания людей – несколько десятилетий.

«К сожалению, оккупационная администрация продолжает такие деструктивные практики, как паспортизация местного населения, запугивание и аресты проукраински настроенных граждан. Только в декабре, по данным правозащитников, 7 человек были задержаны по подозрению в шпионаже в т.н. "ЛНР" и 4 человека в т.н. "ДНР"», – отметила кандидат философских наук.

«Более 100 тыс. жителей Луганской и Донецкой областей, по оценкам экспертов, получили российские паспорта (по данным МВД России, в 2019 году почти 200 тыс. жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке, – ред.)», – добавила она.

Эксперт считает это серьезной угрозой для дальнейшей реинтеграции данных территорий. «Террор, пропаганда, вытеснение всего украинского, поголовная паспортизация "документами" "республик" и РФ – это реалии жизни в ОРДЛО. В этих условиях и в краткосрочной перспективе свободное волеизъявление невозможно», – уверена Людмила Долгоновская.

«В интересах Украины – обеспечить максимальное представительство проукраинских сил в органах местного самоуправления. Чем их больше, тем больше шансов на конструктивный диалог с центром и меньше вероятность блокирования евроатлантического и европейского курса страны. На выполнение этой задачи также нужны время и ресурсы», – резюмировала эксперт.

С комментариями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «Выборы на неподконтрольном Донбассе: Эксперты спрогнозировали, реально ли провести их осенью».