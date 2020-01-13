В местные бюджеты Луганщины поступило почти 3,4 млрд грн

В Луганской области в течение января-декабря 2019 года в общий и специальный фонды местных бюджетов поступило 3 млрд 383 млн грн. Об этом со ссылкой на Главное управление ГНС в Луганской области сообщает сегодня, 13 января, пресс-служба облгосадминистрации.

«Поступления в общий фонд местных бюджетов Луганщины составили 3 млрд 350 млн гривен налогов и сборов. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатели увеличились на 16,8%, или на 482, 5 млн грн. Важно, что рост достигнут по всем бюджетообразующим налогам.

В частности, 2 млрд 427 млн ​​грн получено за счет уплаты налога на доходы физических лиц, что, по сравнению с показателями за 2018 год, больше на 327, 9 млн грн. Единого налога перечислено 402. 4 млн грн, что превышает результат 2018 года на 54,9 млн грн.