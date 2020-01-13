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На Донетчину приехали послы стран Балтии и Польши (Фото)

13.01.20 14:26
Пресс-служба Донецкой облгосадминистрации
Пресс-служба Донецкой облгосадминистрации

Сегодня, 13 января, в Донецкой облгосадминистрации состоялась рабочая встреча заместителя председателя облгосадминистрации Вадима Филашкина с делегацией послов стран Балтии и Польши. Участие в мероприятии приняли руководители структурных подразделений облгосадминистрации и военные. Об этом сообщает пресс-служба ДонОГА.

Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия и помощи. Заместитель председателя облгосадминистрации Вадим Филашкин наградил знаком отличия «За гуманитарное участие в антитеррористической операции» от президента Украины чрезвычайного и полномочного посла Латвийской Республики в Украине Юриса Пойканса, а также отметил, что общественные и волонтерские организации области высоко ценят вклад Пойканса в гуманитарное возрождение Донецкой области.

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