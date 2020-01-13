Чтобы получить «республиканский» «паспорт»: В Горловке показали очередь за очередью (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) продолжают собираться очереди из желающих взять талон на очередь на получение российского паспорта в упрощенном порядке. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Как отмечают горловчане, «очереди за очередью» не уменьшаются. В частности, пользователи соцсетей публикуют фото очереди у почтового отделения на пр. Победы, выше площади Победы.

Люди объясняют, что обещания «властей» о том, что можно будет записаться через интернет, не выполнены – сайтом нельзя воспользоваться. Поэтому не только пенсионеры, но и многие молодые люди приходят на почту за талоном.

Кроме того, по словам местных жителей, на получение «паспорта ДНР» нет свободных дат по август 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Донецке в период отмены комендантского часа ночью граждане с украинским паспортом, несмотря на донецкую прописку, вызывают повышенное внимание у «МВД ДНР» при проверках на улице.