За выходные двое жителей Донетчины отдали мошенникам более 27 тыс. грн

Двое жителей Донетчины в минувшие выходные стали жертвами интернет-мошенников и суммарно потеряли более 27 тыс. грн. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Так, в прифронтовой Авдеевке в сети мошенников попала 22-летняя девушка.

«Женщина рассказала правоохранителям, что на одном из популярных сайтов она нашла выгодное предложение о продаже автокресла. После разговора с интернет-продавцом, потерпевшая перечислила на указанную банковскую карточку полную стоимость товара – 600 грн. После этого телефон "продавца" традиционно оказался выключенным», – рассказали в пресс-службе.

Похожую историю сообщил полицейским и 58-летний житель Мирнограда. Мужчина хотел купить автомобиль «Ланос», поэтому просматривал объявления на различных сайтах. По одному из этих объявлений мужчина связался с продавцом, который заверил, что после получения половины стоимости авто, ее сразу пригонят покупателю.

«Мужчина сразу согласился и прислал 26 тыс. грн. Получив деньги, продавец перестал выходить на связь. Тут покупатель и понял, что стал жертвой мошенника», – рассказали в полиции.

По данным фактам правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.