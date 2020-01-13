Убийство сотрудником СБУ жителя Авдеевки: Рассмотрение дела в суде начнут сначала (Фото)

Сегодня, 13 января, в Краматорском городском суде (Краматорск, Донецкая обл.) состоялось очередное заседание по делу об убийстве мирного жителя Авдеевки Владимира Еремина, в котором подозревается контрразведчик Службы безопасности Украины майор Вадим Федорчук. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

В зале суда присутствовали мать и брат убитого авдеевца, их адвокаты Валентин Рыбин и Руслан Жученко, друзья и знакомые потерпевших. В сопровождающую в суде дело группу прокуроров откомандировали прокурора из областной военной прокуратуры.

В ходе заседания адвокат Валентин Рыбин заявил об отводе нынешней коллегии судей. По его мнению, предыдущие решения суда приняты с нарушениями. В частности, то, что председательствующий судья Заборский единолично разрешил обвиняемому Федорчуку участвовать в процессе в режиме видеоконференции из Киева.

Адвокату было отказано в отводе судей. Однако суд заявил самоотвод, мотивируя свое решение тем, что в отношении коллегии судей Рыбиным было возбуждено уголовное дело. Судьи посчитали такое обстоятельство вызывающим сомнение в объективности осуществления ими правосудия.

В итоге, сегодня состоится новое автораспрелеление дела, после чего будет сформирован новый состав суда. Рассмотрение дела начнется сначала.

Как ранее сообщалось, 43-летний житель Авдеевки Владимир Еремин пропал в марте 2017 года. Мужчина работал на одной из фирм, имел жену и 11-летнего сына (супруга с сыном на время обстрелов выехали из города). Тело Еремина было обнаружено 10 марта 2017 года за 12 км от Авдеевки, в лесополосе Ясиноватского района. Жертву замучили до смерти.

Владимир Еремин

В совершении преступления подозревается сотрудник СБУ майор Вадим Федорчук. Свидетели убийства – военнослужащие одного из подразделений – пояснили, что они с данным сотрудником СБУ употребляли спиртное, после этого «занялись» розыском лиц, которые сбывают наркотические средства. По информации следствия, Федорчук на улице остановил первого попавшегося прохожего. Им оказался Владимир Еремин. Подозреваемый обвинил мужчину в торговле наркотиками и силой посадил в свой автомобиль. Военнослужащие его сопровождали. Авдеевца жестоко избили, что привело к смерти мужчины.

Федорчуку вменяется п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. При этом суд избрал меру пресечения подозреваемому – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Подозреваемый внес залог в размере 308,8 тыс. грн и вскоре после задержания был освобожден из-под стражи. На данный момент Федорчук находится на свободе.

Свидетели-военнослужащие позже заявили, что якобы их показания «выбивались» недозволенными методами, с использованием насилия. Представители полиции и военной прокуратуры данный факт категорически отвергают.