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На Донетчине в прошлом году патрульные составили почти 900 протоколов на нетрезвых водителей

13.01.20 15:11
Фото: Патрульная полиция Донецкой области
Фото: Патрульная полиция Донецкой области

В Донецкой области в минувшем году патрульные составили 894 протокола на нетрезвых водителей. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

«В 2019 году патрульные составили 894 протокола на граждан, которые управляли транспортными средствами с признаками опьянения, употребляли алкогольные напитки после остановки полицейскими. Заметим, что в 2018 году эта цифра составляла 424 протокола», – рассказали в пресс-службе.

Также отмечается, что с начала этого года уже 34 водителя получили административные материалы за нетрезвое управление.

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