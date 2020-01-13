На Донетчине в прошлом году патрульные составили почти 900 протоколов на нетрезвых водителей

В Донецкой области в минувшем году патрульные составили 894 протокола на нетрезвых водителей. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

«В 2019 году патрульные составили 894 протокола на граждан, которые управляли транспортными средствами с признаками опьянения, употребляли алкогольные напитки после остановки полицейскими. Заметим, что в 2018 году эта цифра составляла 424 протокола», – рассказали в пресс-службе.

Также отмечается, что с начала этого года уже 34 водителя получили административные материалы за нетрезвое управление.