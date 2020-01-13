Символ героизма и жертвенности: 5 лет назад рухнула башня Донецкого аэропорта

Пять лет назад, 13 января 2015 года, обвалилась диспетчерская башня Донецкого аэропорта (ДАП). Об этом сообщается на странице в Facebook благотворительного фонда «Повернись живим» («Вернись живым»).

«Она навсегда останется одним из символов борьбы за аэродром. Одним из символов героизма и жертвенности», – говорится в сообщении.

По информации Фонда, согласно показаниям защитников Украины, защищавших ДАП, обстрел диспетчерской башни вражеским танком начался примерно в 07:30. «Танк боевиков попал в башню десятки раз, дальше ее добивали из зенитной установки. Около 10:00 башня обвалилась. Бои за ДАП продолжались ...», – уточняется в сообщении.

По данным сводной волонтерами «Книги памяти погибших», в январе 2015 года за Украину погибли 272 военных.

Напомним, по словам бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, первая успешная операция ВСУ была в мае 2014 года, когда после получения информации о захвате ДАП удалось его освободить.