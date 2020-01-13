Луганщина получит в 4 раза больше денег на ремонт дорог, чем Донетчина: Что будут восстанавливать

Луганская область получит на ремонт дорог еще 196,6 млн грн и увеличит объемы восстановления областных автодорог. Об этом сегодня, 13 января, сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба ЛугОВГА.

По его словам, соответствующая договоренность достигнута с премьер-министром и главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины. «В этом году мы должны были выделить из областного дорожного фонда на ремонт участка длиной 14 км и 12 м в ширину в Лисичанске. Эта дорога является коммунальной. Но во время встречи мы договорились, что правительство возьмет на себя финансирование восстановления этого объекта А это дополнительные 196,6 млн грн. То есть почти треть всех средств, заложенных в 2020 году на ремонт дорог, находящихся на балансе области. Благодаря этому сумма, которая останется в областном бюджете, будет направлена ​​на восстановление других разбитых дорог. Мы отремонтируем дополнительные десятки километров областных дорог», – сообщил Гайдай.

Глава области также напомнил, что в 2020 году, впервые в истории области, Луганщина получит в 4 раза больше денег на ремонт дорог, чем Донецкая область. Тендеры объявляются на 3,8 млрд грн. Дополнительно еще есть 660 млн грн областных средств.

Так, в этом году ожидается капитальный ремонт автосообщения между Северодонецком и Станицей Луганской, а также дороги от Северодонецка до Золотого. Запланированы соответствующие работы на Старобельском треугольнике – Северодонецк – Сватово – Старобельск – Северодонецк.

Кроме того, должен быть объявлен тендер на восстановление дороги от КПП «Танюшевка» до Старобельска. По завершении ремонта область от растаможивания товаров (которое сейчас происходит на Харьковщине) дополнительно будет получать более 500 млн грн в год.