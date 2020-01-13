На КПВВ Донбасса растет поток людей и транспорта, – Госпогранслужба

В контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе после новогодне-рождественских праздников возрастает пассажиро-транспортный поток. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба Оперативно-военного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

В период праздников все КПВВ на линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей работали в штатном режиме.

Всего с начала 2020 года установленным порядком через линию разграничения было оформлено 281,1 тысячи граждан и 34,2 тысячи транспортных средств.

При этом самая низкая интенсивность движения через линию разграничения была зафиксирована 1 января и на Рождество, после которого показатели перемещения лиц и транспорта выросли.

«Прогнозируя рост пассажиро-транспортного потока руководство пограничных отрядов Восточного регионального управления ГПСУ, из состава Объединенных сил, принимает дополнительные меры для обеспечения бесперебойной работы КПВВ и надлежащий уровень безопасности для граждан», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что учитывая случаи провокационных действий незаконных вооруженных формирований (НВФ), когда в течение декабря прошлого года людей неоднократно направляли через «закрытые» КПВВ, учитывая рост пассажиро-транспортного потока, гражданам рекомендовано при планировании своих поездок учитывать время года и время суток для безопасного пересечения линии разграничения.

КПВВ работают согласно зимнего графика – с 08:00 до 17:00.