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В Луганске была до смерти избита женщина

13.01.20 16:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Луганске мужчина до смерти избил женщину. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

В одной из квартир в многоквартирном доме в поселке Юбилейный в Луганске был обнаружен труп местной жительницы 1968 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД установлено, что преступление совершил гражданин 1983 года рождения», – уверяют в «ЛНР».

Там добавляют, что мужчина задержан, «получены признательные показания, изъяты вещественные доказательства; ведется следствие».

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