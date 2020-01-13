Латвия передала гуманитарную помощь жителям Донбасса

Волонтерские организации Латвии, Эстонии, Швеции и Финляндии передали гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской областей. Церемония передачи гуманитарного груза от представителей Латвийской Республики состоялась сегодня, 13 января, в Краматорске, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Гуманитарная помощь включает одежду для взрослых и детей (летнюю и зимнюю), обувь, текстиль (шторы, простыни, одеяла), постельное белье», – говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельный груз предназначен для коммунального некоммерческого предприятия «Славянская центральная районная больница». Это медицинский перевязочный материал (бинты, марля, вата), медицинская одежда и медицинское оборудование (30 функциональных кроватей, электрокоагулятор, лапороскопичная стойка и оборудование для мало-инвазивной помощи, оборудование для стерилизации).

«Собирали неправительственные организации, Министерство обороны, Вооруженные силы, предприятия и граждане Латвии, а также волонтерские организации Эстонии, Швеции и Финляндии», – уточнили в пресс-службе.

Доставлять груз в населенные пункты будет Национальная Гвардия Украины. Помощь привезут в Славянск, Новолуганское, Николаевку. Часть гуманитарной помощи направят также в Луганскую область.

По словам заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Вадима Филашкина, Латвия уже шестой год помогает жителям Донетчины гуманитарной помощью.

«С 2014 по 2019 годы представители Латвийской Республики доставили жителям Донецкой и Луганской областей около 300 т гуманитарной помощи. Груз, полученный сегодня, предназначен мирным жителям, военнослужащим и Славянской центральной районной больнице. Выражаю латвийскому народу большую благодарность от местных властей и жителей региона за моральную поддержку и постоянную помощь», – сказал Филашкин.

«Мы тесно сотрудничаем с городской больницей Славянска и наше правительство приняло решение передать 25 тыс. евро на нужды этой больницы», – подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс.