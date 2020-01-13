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В Мариуполе зарегистрировали случай заболевания ботулизмом

13.01.20 17:05
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе 10 января зарегистрирован случай заболевания ботулизмом. Об этом сегодня, 13 февраля сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета со ссылкой на данные Мариупольского городского управления Главного управления Госпотребслужбы в Донецкой области.

«По информации Госпотребслужбы, в Мариуполе 10 января зарегистрирован случай заболевания ботулизмом. Пострадавший употреблял в пищу консервированные грибы домашнего приготовления, приобретенные в месте несанкционированной торговли возле рынка "Кальмиусский"», – говорится в сообщении.

Уточняется, что всего употребляли грибы четыре человека, отравились двое из них. Второй пострадавший, до проявления признаков заболевания, выехал за пределы Украины, где также проходит лечение.

В Госпродпотребслужбе призывают мариупольцев воздержаться от покупки консервированной или рыбной продукции домашнего изготовления.

Также, в ведомстве напомнили, что ботулизм – это пищевое отравление, возникающее при употреблении пищи, содержащей микробный яд – ботулотоксин. Чаще всего заболевание связано с употреблением вяленой, копченой рыбы или консервированной продукции (грибы, мясо и рыба), произведенной в домашних условиях или приобретенной в местах несанкционированной торговли.

«Данная продукция, чаще всего, готовится без соблюдения технологических и санитарных требований. Как правило, не выдержаны санитарные режимы подготовки сырья. В результате, в готовых блюдах сохраняется среда благоприятная для проживания и размножения болезнетворных микробов. При этом внешних признаков наличия ботулотоксина в таких продуктах нет», – пояснили в Госпродпотребслужбе.

В организме человека ботулотоксин действует на органы пищеварения, клетки центральной нервной системы, головного мозга и сердечную мышцу. Инкубационный период длится от нескольких часов до 7 суток, в зависимости от начальной дозы токсина. Чем короче инкубационный период, тем тяжелее заболевание. Случаи с коротким инкубационным периодом часто заканчиваются летально.

Наряду с общими симптомами – слабость, головная боль, головокружение, боли в области живота, тошнота, рвота, понос – появляются и специфические для ботулизма симптомы:

  • нарушения зрения;
  • расплывчатость и двоение предметов;
  • ограничение движений глазных яблок, опущение верхнего века;
  • нарушение глотания;
  • гнусавый голос, неразборчивая речь;
  • парез мышц лица;
  • паралич глоточной мускулатуры и мускулатуры мягкого неба;
  • расстройство дыхания;
  • полный отказ всей нервной системы.

С начала года в Украине заболело 102 взрослых и 3 ребенка, в 4-х случаях – с летальным исходом.

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