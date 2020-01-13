Мнение эксперта: Почему Иран признал, что сбил самолет «МАУ»

Иран официально признал, что по ошибке сбил украинский самолет Boeing-737 МАУ. Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф 11 января принес извинения и сообщил, что катастрофа произошла в результате «человеческой ошибки». Как пояснил эксперт Международного института демократий Евгений Дикий, для абсолютно тоталитарного государства вполне характерен такой стиль поведения, передает «Слово і Діло».

«В мире осталось немного государств, которые можно назвать еще худшими, чем путинская Россия. Иран в этом небольшом числе», – сообщил эксперт.

Он отметил, что базовая логика всех тоталитарных стран – отрицать свою вину в каких-либо преступлениях, пытаться переложить ответственность. Однако в настоящее время это было практически невозможно.

Как считает Дикий, тому, чтобы Иран признал вину за авиакатастрофу, послужило несколько факторов. Среди иранского руководства нашлись достаточно разумные люди, которые просто трезво оценили, что в современном мире скрыть сбивание чужого лайнера просто нереально.

«Когда спецслужбы ряда стран, не только США, но и Канады, Британии, Франции в унисон подтвердили наличие у них доказательств того, что самолет МАУ сбит иранской ракетой, власти Тегерана трезво оценили, что дальше отрицать вину не получится», – подчеркнул Дикий.

Эксперт добавил, что Иран рисковал попасть под международные санкции не только со стороны США, но и всего мирового сообщества, если бы продолжил отрицать свою вину.

Он обратил внимание, что относительно санкций против Ирана на текущем этапе есть две различные позиции: очень жесткая позиция США и крайне снисходительная позиция Евросоюза, – аналогично, как и в случае с Российской Федерацией.

«Евросоюз в отношениях с Ираном также, как и с Россией, склоняется к тому, что сначала нужно вести переговоры, а ограничения не должны быть жесткими. Штаты со своей стороны, напротив, внедрили серьезные меры и требуют таких же действий от европейских стран. Иран понимает, что, если они продолжат отрицать вину, которая стала очевидной для всего Запада, то получат санкции даже от Европейского Союза, который просто будет вынужден последовать примеру Америки», – убежден Дикий.

Он констатировал, что совместные санкции США и ЕС для Ирана были бы катастрофичными. «Видимо, власти Ирана решили, что все же лучше посыпать голову пеплом, даже выплатить компенсации. Для Тегерана это на порядок дешевле, чем попасть под всеобщие международные санкции», – сказал эксперт.

Дикий предположил, что в данных обстоятельствах и при таком раскладе сил власти Ирана действительно могут пойти на то, чтобы наказать виновных в авиакатастрофе. «Опять же, учитывая абсолютный тоталитаризм, не исключено, что может дойти даже до публичной казни на площади или подобным этому средневековым ужасам. Ирану не составит труда и печали найти каких-то стрелочников и демонстративно их наказать», – подытожил Евгений Дикий.

Напомним, что в Украине правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране по 200 тыс. грн помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат согласно Монреальской конвенции.