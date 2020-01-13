Проводил допросы пленных: За содействие «Л-ДНР» жителя Херсонщины приговорили к 8 годам тюрьмы

Жителя Херсонской области суд приговорил к 8 годам заключения заочно за содействие деятельности незаконных вооруженных формирований (НВФ) «Л-ДНР». Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Так, было установлено, что житель Новой Каховки проводил активную антиукраинскую пропаганду и агитацию. Для избежания уголовной ответственности в октябре 2014 года он выехал на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области. Злоумышленник занял «должность заместителя командира» по работе с личным составом одного из незаконных вооруженных формирований.

«Боевик проводил подбор кадров для вступления в террористическую организацию "ДНР", контролировал несение дежурств, в частности на блокпостах, в казарме, следил за выполнением приказов руководителей террористической организации среди личного состава. Он также проводил допросы захваченных в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины для установления штатной численности украинских военных подразделений, их командования и дислокации на территории населенных пунктов Донецкой области», – говорится в сообщении.

СБУ задокументировала, что с сентября 2016 года, находясь на временно неподконтрольной территории Луганщины, злоумышленник способствовал деятельности НВФ «ЛНР», в составе «7-й бригады народной милиции Луганской народной республики».

Бердянский горрайонный суд Запорожской области признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины, и заочно приговорил к 8 годам лишения свободы.