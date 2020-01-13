Шли из России: В Луганской области на границе задержали нелегалов

На Луганщине в районе Солонцов (Троицкий р-н) вчера, 12 января, военнослужащие Луганского отряда, которые входят в состав операции Объединенных сил, задержали трех нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь государственную границу со стороны России. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что иностранцы выбрали темное время суток, чтобы перейти российско-украинскую границу.

«Во время общения с "туристами" выяснилось, что все трое – граждане Индии. В Российскую Федерацию они попали самолетом в конце декабря прошлого года, о чем свидетельствуют соответствующие отметки и визы в их паспортах», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении задержанных составлены протоколы по признакам ч. 2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

«Также продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к незаконной переправки лиц через государственную границу», – добавили в Госпогранслужбе.