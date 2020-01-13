«На Каргилле ни одной машины, мираж какой то»: Ситуация в пунктах пропуска днем 13 января

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 13 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Ростислав: «11:08. В Майорке пусто, в Украину немного. Из Украины пусто».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- «Администратор»: «10:03. Каргилл. Везде менты, даже на мосту, никого не пропускают, очередь на мосту, с левой стороны кроме автобусов нет никого»;
- «Sneg»: «10:09. На 11:00 (по местному времени, – ред.) на Каргилле на въезд в Донецк 20 машин основной и 4 льготной. Льготу вояка проверяет. Одну машину развернул в общую. Запуск каждые 10 минут»;
- Вячеслав: «11:01. На Каргилле в Украину очередь маленькая»;
- «Sneg»: «11:20. На выезд из Донецка на Каргиле 40 основной и 20 льготы»;
- Сергей: «11:22. Каргилл возле последнего Био»;
- Igor: «11:46. Основная 70, льготы 30. Каргилл»;
- Вячеслав: «12:03. Каргилл в Донецк. Пусто, 5 машин»;
- Nick: «14:25. На Каргилле в Украину ни одной машины, мираж какой то. И на въезд в Донецк тоже пусто».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Ivan: «10:11. Еленовка в Украину 65 общей и 1 льготы»;
- Oleg: «10:29. В Еленовке в сторону Мариуполя очередь чуть дальше старого поста»;
- Oleg: «11:06. В Еленовке в сторону Мариуполя очередь до поворота на Докучаевск»;
- Татьяна: «11:29. Еленовка в Украину машин 30»;
- Ivan: «12:08. В Еленовке в Украину пусто. В Донецк 30 машин»;
- Елена: «12:45. В Еленовке в сторону Украины пусто».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Лия: «13:39. Октябрь в сторону України машин нет, Пищевик около 10 машин».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения очередей нет: