«На Каргилле ни одной машины, мираж какой то»: Ситуация в пунктах пропуска днем 13 января

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 13 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Ростислав: «11:08. В Майорке пусто, в Украину немного. Из Украины пусто».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «10:03. Каргилл. Везде менты, даже на мосту, никого не пропускают, очередь на мосту, с левой стороны кроме автобусов нет никого»;

«Sneg»: «10:09. На 11:00 (по местному времени, – ред.) на Каргилле на въезд в Донецк 20 машин основной и 4 льготной. Льготу вояка проверяет. Одну машину развернул в общую. Запуск каждые 10 минут»;

Вячеслав: «11:01. На Каргилле в Украину очередь маленькая»;

«Sneg»: «11:20. На выезд из Донецка на Каргиле 40 основной и 20 льготы»;

Сергей: «11:22. Каргилл возле последнего Био»;

Igor: «11:46. Основная 70, льготы 30. Каргилл»;

Вячеслав: «12:03. Каргилл в Донецк. Пусто, 5 машин»;

Nick: «14:25. На Каргилле в Украину ни одной машины, мираж какой то. И на въезд в Донецк тоже пусто».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Ivan: «10:11. Еленовка в Украину 65 общей и 1 льготы»;

Oleg: «10:29. В Еленовке в сторону Мариуполя очередь чуть дальше старого поста»;

Oleg: «11:06. В Еленовке в сторону Мариуполя очередь до поворота на Докучаевск»;

Татьяна: «11:29. Еленовка в Украину машин 30»;

Ivan: «12:08. В Еленовке в Украину пусто. В Донецк 30 машин»;

Елена: «12:45. В Еленовке в сторону Украины пусто».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Лия: «13:39. Октябрь в сторону України машин нет, Пищевик около 10 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения очередей нет: