RU
Все новости

«На Каргилле ни одной машины, мираж какой то»: Ситуация в пунктах пропуска днем 13 января

13.01.20 14:59
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 13 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Ростислав: «11:08. В Майорке пусто, в Украину немного. Из Украины пусто».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • «Администратор»: «10:03. Каргилл. Везде менты, даже на мосту, никого не пропускают, очередь на мосту, с левой стороны кроме автобусов нет никого»;
  • «Sneg»: «10:09. На 11:00 (по местному времени, – ред.) на Каргилле на въезд в Донецк 20 машин основной и 4 льготной. Льготу вояка проверяет. Одну машину развернул в общую. Запуск каждые 10 минут»;
  • Вячеслав: «11:01. На Каргилле в Украину очередь маленькая»;
  • «Sneg»: «11:20. На выезд из Донецка на Каргиле 40 основной и 20 льготы»;
  • Сергей: «11:22. Каргилл возле последнего Био»;
  • Igor: «11:46. Основная 70, льготы 30. Каргилл»;
  • Вячеслав: «12:03. Каргилл в Донецк. Пусто, 5 машин»;
  • Nick: «14:25. На Каргилле в Украину ни одной машины, мираж какой то. И на въезд в Донецк тоже пусто».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Ivan: «10:11. Еленовка в Украину 65 общей и 1 льготы»;
  • Oleg: «10:29. В Еленовке в сторону Мариуполя очередь чуть дальше старого поста»;
  • Oleg: «11:06. В Еленовке в сторону Мариуполя очередь до поворота на Докучаевск»;
  • Татьяна: «11:29. Еленовка в Украину машин 30»;
  • Ivan: «12:08. В Еленовке в Украину пусто. В Донецк 30 машин»;
  • Елена: «12:45. В Еленовке в сторону Украины пусто».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Лия: «13:39. Октябрь в сторону України машин нет, Пищевик около 10 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения очередей нет:

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк