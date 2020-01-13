Количество переселенцев в Украине приближается к полутора миллионам

В Украине по состоянию на сегодня, 13 января, учтены 1 млн 434 тыс. 198 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).
Напомним, по состоянию на 8 января в Украине были учтены 1 млн 433 тыс. 454 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 744 человека.
Предыдущие статданные о числе ВПЛ:
- на 08.01.2020 – В Минсоцполитики опубликовали данные по переселенцам на начало 2020 года;
- на 23.12.2019 – Переселенцев в Украине стало больше еще на две тысячи человек;
- на 16.12.2019 – В Минсоцполитики сообщили об увеличении количества переселенцев;
- на 09.12.2019 – Количество переселенцев из Донбасса и Крыма продолжает расти;
- на 02.12.2019 – Переселенцев в Украине становится все больше.