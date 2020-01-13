Количество переселенцев в Украине приближается к полутора миллионам

В Украине по состоянию на сегодня, 13 января, учтены 1 млн 434 тыс. 198 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 8 января в Украине были учтены 1 млн 433 тыс. 454 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 744 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: