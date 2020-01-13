RU
Все новости

Количество переселенцев в Украине приближается к полутора миллионам

13.01.20 17:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине по состоянию на сегодня, 13 января, учтены 1 млн 434 тыс. 198 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 8 января в Украине были учтены 1 млн 433 тыс. 454 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 744 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк