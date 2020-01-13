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За выходные в Славянске и Лимане произошли 5 аварий

13.01.20 15:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За выходные в Славянске и Лимане (Донецкая обл.) произошли 5 ДТП. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что пострадавших нет.

По результатам других нарушений правил дорожного движения составлено более 30 административных протоколов.

«Основными причинами аварий стали неосторожность участников дорожного движения и нарушение правил маневрирования. На автодорогах Славянска произошли 3 дорожных происшествия, в Лиманском районе – 2. Уже в этом году работниками славянской и лиманской полиции составлено более 100 материалов в отношении водителей, нарушивших правила дорожного движения», – отметили в пресс-службе.

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