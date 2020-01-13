«Шахтер» в сезоне 2019/20: Работа обороны

В центре защиты в сезоне-2019/20 Луиш Каштру делает основную ставку на Сергея Кривцова и Николая Матвиенко, сообщает пресс-служба «горняков».

Вместе футболисты выходили в стартовом составе 17 раз (65%), из них 6 – в Лиге чемпионов. Трижды с первых минут Кривцов действовал с Давидом Хочолавой, в частности именно так «Шахтер» начинал сезон (Суперкубок Украины и 1-й тур чемпионата). Валерий Бондарь по 2 раза появлялся в старте с Матвиенко и Хочолавой и 1 раз – с Кривцовым. И еще однажды «горняки» действовали с сочетанием Матвиенко – Хочолава.

Де-факто незаменим в составе Исмаили. Это единственный из полевых футболистов, кто преодолел рубеж в 2 000 минут без учета компенсированных. Исмаили принял участие в 24 из 26 матчей (все в старте). В 2 поединках на его позиции играл Маркиньос Сиприано. Справа Сергей Болбат и Додо выходили с первых минут по 13 раз, плюс украинец появлялся на замену дважды, а бразилец – четырежды.

Додо помимо прочего здорово проявил себя в атаке в Лиге чемпионов. В этом сезоне он забил 2 мяча («Колосу» и загребскому «Динамо») и сделал 2 ассиста (в Милане и Манчестере). Исмаили отметился голами в поединках с «Карпатами» и «Олимпиком», а также отдал 3 голевых паса (с «Ворсклой» и дважды со «Львовом»).

Дебютный мяч за первую команду «Шахтера» в матче с «Ворсклой» на счету Бондаря. Кстати, и в следующих поединках Валерий несколько раз показал, насколько опасен в чужой штрафной при стандартах. Матвиенко записал в актив гол «Олимпику» и ассист со «Львовом», Болбат – результативную передачу с тем же «Львовом», а важную победу над «Динамо» чемпиону принес точный удар Кривцова.

Матвиенко и Додо – в топ-3 чемпионата Украины по проценту успешных единоборств (73,5% и 71,8% соответственно). Во всех турнирах самая высокая доля выигранной борьбы у Кривцова (69,2%). Матвиенко меньше всех фолит (0,33 раза за 90 минут). Лидером по верховым единоборствам остается Хочолава (5,7 в среднем за 90 минут, 69% успешных), рядом с ним Бондарь (4,7, 68%). Также нельзя забывать и о роли полузащитников в оборонительной работе, в частности Тараса Степаненко, на которого приходится еще больше дуэлей, чем в прошлом сезоне, и доля выигранных от общего числа также выше (60%).

Больше всего ТТД (технико-тактических действий, – ред.) выполняет Исмаили – 91,67 за 90 минут. Он же чаще других идет в обводку (5,14 раза). У Додо в этом компоненте средний показатель 3,42 и вместе с тем самый высокий процент успешных попыток (64,7%).

Важной частью работы центральных защитников «Шахтера» является начало атак. Бондарь принял участие в 7 матчах и только в чемпионате Украины, но все же у него самый высокий средний показатель передач в последнюю треть поля (9,85) с лучшей эффективностью (91,5%). Цифры Кривцова в большей выборке игр, в том числе с более статусными соперниками – 9,61 и 78,3%. А Матвиенко точнее всех отдает длинные передачи (71% достигает адресата).