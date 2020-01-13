Зеленский подписал закон, который вводит уголовную ответственность за кнопкодавство

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ответственности народных депутатов за неличное голосование. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины» № 404, принятый парламентом 19 декабря 2019 года. «Целью документа является обеспечение надлежащего выполнения народными депутатами Украины полномочий в части обязанности персонального голосования», – говорится в сообщении.

Так, законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» и Регламент Верховной Рады Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях ВРУ.

В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.