В «ДНР» погибли 9 человек на пожарах за праздничные выходные

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области с 31 декабря 2019 года по 12 января 2020 года пожары унесли жизни девяти человек, еще четверо пострадали. Об этом сегодня, 13 января, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на «МЧС ДНР

«За период с 31 декабря по 12 января в результате пожаров погибло девять человек, четыре человека пострадали», – говорится в сообщении

Она добавила, что за указанный период было ликвидировано 82 пожара.

Кроме того, 20 раз привлекался «отряд пиротехнических работ МЧС».