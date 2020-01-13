В Мариуполе пропал мужчина, больной шизофренией

В Мариуполе (Донецкая обл.) 39-летний мужчина отказался от госпитализации в психиатрию и сбежал из дома. Об этом 0629 сообщили сотрудники Центрального отдела полиции.

Сегодня, 13 января, в полицию Мариуполя поступило сообщение об исчезновении мужчины. Мать рассказала, что со вчерашнего дня потеряла связь с сыном, который болен шизофренией.

«Давыдов Андрей Николаевич (39 лет) проживал на пр. Мира с матерью. Т. к. парень имеет диагноз, и сейчас случилось обострение, его должны были временно поместить в психиатрическую клинику. Однако он отказался, вел себя нормально и не конфликтовал. Андрей Давыдов заявил, что идет в парикмахерскую, но ушел с телефоном и вещами. До этого момента дома не появлялся. Родственники не знают, где находится больной человек. Мобильный телефон выключен, друзей нет», – говорится в сообщении.

Полиция также публикует приметы пропавшего: рост 174 см, темные волосы, был одет в куртку темно-серого цвета, вязаную шапку, черные брюки и коричневые ботинки. «В случае получения любой информации, просим сообщать по телефонам: 0967972014; 0955240304», – сообщают полицейские.

Источник: Сайт города Мариуполя