В Минрегионе обсуждают будущие конфигурации громад Донецкой и Луганской областей

Сегодня, 13 января, в Киеве стартовали первые в этом году консультации по созданию проектов перспективных планов областей. Так, в Министерстве развития громад и территорий Украины (Минрегион) с участием представителей областных государственных администраций (ОГА), местного самоуправления и народных депутатов обсуждают будущие конфигурации громад Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В этом году мы должны окончательно сформировать перспективные планы всех областей, чтобы на их основе идти на местные выборы. Во время консультаций, которые начались в конце прошлого года и продолжаются сегодня, мы хотим услышать все ОГА, увидеть, где нужны дополнительные обсуждения на местах, чтобы выйти в конце на согласованные варианты перспективных планов. Утверждая финальные варианты перспективных планов, мы в правительстве должны быть уверены, что все проблемные вопросы были обсуждены с участием местных властей», – обратилась к участникам консультаций министр развития громад и территорий Алена Бабак.

В ведомстве уточнили, что Минрегион совместно с подкомитетом по вопросам административно-территориального устройства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в декабре 2019 года начали консультации относительно будущих перспективных планов областей. Консультации уже состоялись по перспективным планам Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областей.

Также уточняется, что 20 декабря 2019 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О добровольном объединении территориальных громад» (относительно упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий громад Автономной Республики Крым, областей)» № 2189 от 30.09.2019. Закон предусматривает, в частности, что объединение громад в дальнейшем будет происходить исключительно по перспективному плану.

По данным Минрегиона, утвержденными правительством перспективными планами формирования территорий громад покрыто уже 90,3% территории Украины.

Как сообщалось ранее, в Луганской области на сегодня уже есть 24 объединенные территориальные громады (ОТГ). По территории ОТГ уже охватывают 46%. По населению – 33%.

Напомним, карту Донецкой области перекроят. Вскоре в области могут появиться Мариупольский или Краматорский районы. Пока изменения находятся на стадии обсуждения.