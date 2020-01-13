Миротворцы на Донбассе: Марчук пояснил их функции

Проблема направления миротворцев ООН на Донбасс очень непростая и по процедуре и во времени. Но сейчас при хорошей мотивации можно снова поставить вопрос о миротворцах. Такое мнение выразил бывший представитель Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию на Донбассе Евгений Марчук в интервью «Главкому».

Марчук пояснил, почему отказались от инициативы с миротворцами, которую рассматривали при прошлом президенте. «Тогда Россия опередила нас и первой подала в ООН свой вариант видения участия миротворцев. Хотя мы тоже подготовили свою версию и готовы были ее официально предложить ООН ... Тогда нам даже США сказали, что давайте уже будем работать над российским вариантом. Вообще, проблема направления миротворцев ООН на Донбасс очень непростая и по процедуре и во времени», – сказал он.

Так, по словам Марчука, есть два типа миротворческих контингентов ООН. «Первый – это поддержание мира. Когда стороны договорились о перемирии и боевые действия уже не ведутся, а миротворцы помогают процессу перемирия, нормализации, разоружению и демилитаризации. И есть второй формат – это принуждение к миру. Но в нашей ситуации он нереален. И самое главное, когда одна из сторон не согласна – миротворцы в этот район не направляются. К тому же сам подготовительный процесс сложный и длительный. И в нем есть еще для нас немало опасных подводных камней. Поэтому эта проблема требует очень основательной проработки. Помните, Лавров (министр иностранных дел РФ, – ред.) как-то сказал, что Украина хотела бы руками иностранного миротворческого контингента взять под контроль все ОРДЛО*? Это он говорил еще при предыдущей украинской власти, но сейчас, при хорошей мотивации, можно снова поставить вопрос о миротворцах», – рассказал экс-представитель Украины в ТКГ.

Также он пояснил, почему они нужны. «Потому что нормализация предполагает кроме договоренностей на политическом уровне реальную демилитаризацию региона и, прежде всего, разоружение боевиков и решение вопроса с огромным количеством тяжелых вооружений. Такие функции могут выполнять только миротворцы, ведь воюющие стороны не могут разоружать друг друга», – сказал Евгений Марчук.

Напомним, по словам новоназначенного посола в США Владимира Ельченко, Украине на определенном этапе придется выносить на рассмотрение Совета безопасности ООН вопрос о введении миротворцев ООН на Донбасс.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей