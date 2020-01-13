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Шесть гранат, ружье и пистолеты: У жителя Донецка «полиция ДНР» изъяла арсенал оружия

13.01.20 17:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке «полиция ДНР» изъяла у жителя Киевского района города шесть гранат, ружье, три пистолета и патроны. Об этом сегодня, 13 января сообщили в «МВД ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

«У жителя Киевского района Донецка ... изъяли шесть гранат с запалами, три различных пистолета, помповое ружье и более 1 300 патронов различного калибра», – говорится в сообщении.

Действия фигуранта «квалифицируют под санкции стати 256 УК ДНР "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"».

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