Последним обменом Украина практически исчерпала свой «обменный ресурс», – Марчук

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и «Л-ДНР» состоялся не без проблем, но состоялся, и это хорошо. Однако последним обменом Украина практически исчерпала свой «обменный ресурс». Такое мнение выразил бывший премьер-министр, экс-секретарь СНБО, экс-министр обороны, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию на Донбассе Евгений Марчук в интервью «Главкому».

Бывший чиновник отметил, что пока не все так гладко, как было написано. «Я, например, не услышал ни слова, был ли предоставлен полный и безусловный доступ ко всем нашим удерживаемым лицам представителям Международного комитета Красного Креста, как это предусмотрено в этом Коммюнике. Насколько я знаю, такой доступ не был предоставлен. А для нас это имеет сверхпринципиальное значение», – сказал он.

Марчук отметил, что и здесь не нужно ждать следующего саммита. «Ведь последним обменом мы практически исчерпали свой так называемый "обменный ресурс", а за линией фронта, в Крыму и в России находится еще около двух сотен содержащихся наших граждан. Этот вопрос нужно немедленно остро ставить уже сейчас с конкретными предложениями реализации. Здесь еще огромный объем очень кропотливой работы», – утверждает экс-министр обороны.

По словам Марчука, что касается так называемых «беркутовцев» и одесских и харьковских террористов, которые «не имели никакого отношения к войне на Донбассе, но были включены в обмен по настоянию России», то здесь власти нужно серьезно поработать над правовым обоснованием такого решения, какие бы ни были здесь политически правильные обоснования и очевидная справедливость с позиций человеческого измерения. «Поскольку это правовой прецедент и он может повториться, то он должен быть встроен в нашем законодательстве и нашу судебную систему. То есть, должен быть четкий законодательный регулятор для таких ситуаций. Это обстоятельство ни в коем случае нельзя игнорировать», – объяснил Евгений Марчук.

Напомним, в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря Украина передала сторонам «Л-ДНР» 127 человек. 14 человек отказались участвовать в обмене и остались на подконтрольной Украине территории. «Л-ДНР» отдали 76 плененных украинцев, а четверо решили остаться на неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там находятся семьи.