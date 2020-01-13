Россияне в Минске предлагают «уникальную» методику, – Марчук о следующем разведении войск на Донбассе

На переговорах по поводу разведения сил и средств на Донбассе Россия снова «играет роль "ихтамнета"». Об этом рассказал бывший премьер-министр, экс-секретарь СНБО, экс-министр обороны, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию на Донбассе Евгений Марчук в интервью «Главкому».

По словам Марчука, участки для взаимного разведения войск должны быть согласованы воюющими сторонами. «Подбор еще трех участков для взаимного разведения войск, думаю, будет. Знаю, как это непросто, ведь участки для разведения должны быть согласованы воюющими сторонами. Насколько я знаю, россияне в Минске сейчас предлагают "уникальную" методику – один участок предлагает Украина и по одной ОРДО* и ОРЛО*. А российская сторона будет играть роль "ихтамнета". С таким подходом мы никак не можем согласиться», – утверждает бывший министр обороны.

Марчук отметил, что Москва любой невыгодный для себя прогресс в Минске блокирует. «Кроме того Москве нужно постоянно держать Украину в напряжении, постоянно запугивать, периодически подтягивая к нашей границе то батальонные тактические группы, то полевые госпитали ...», – добавил он.

Напомним, ранее Марчук заявил, что после разведения войск линия фронта не переносится и статус территории остается неизменной.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что до следующей встречи в «Нормандском формате», которая запланирована на март 2020 года, должны быть не только согласованы три участка разведения сил на линии соприкосновения, но и проведен непосредственный отвод войск.

*Сокращения: ОРДО и ОРЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей