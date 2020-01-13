RU
Все новости

В Украине от гриппа умерла роженица

13.01.20 17:53
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине подтверждена смерть роженицы в результате осложнений гриппа. Об этом сегодня, 13 яеваря, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook.

«31-летняя женщина заболела 24 декабря. 31 декабря в связи с отслоением плаценты проведено кесарево сечение. Женщина умерла 3 января, по результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа А не субтипичный. Больная имела сопутствующее состояние: хроническое заболевание гепатитом С», – говорится в сообщении.

Ребенок выжил и сегодня, 13 января, из отделения реанимации его перевели в отделение для недоношенных детей.

Медики напомнили, что с начала эпидсезона, с октября 2019 года, зафиксировано уже три летальных случая в результате гриппа.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк