На Луганщине пытались наладить поставки контрафактных сигарет из «ЛНР»

На Луганщине Служба безопасности Украины пресекла незаконный ввоз контрафактной табачной продукции из «ЛНР». Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники планируют наладить еженедельные поставки сигарет, изготовленных на производственных мощностях квазиобразования», – говорится в сообщении.

Выяснилось, что контрафактные сигареты должны были переправлять через реку Северский Донец и доставлять заказчикам на автомобилях. Реализовывать подделку собирались через мелкие торговые точки региона под видом продукции известных мировых брендов.

По данным СБУ, организатора сделки, жителя Северодонецка, правоохранители задержали близ села Трехизбенка (Новоайдарский р-н) во время транспортировки партии подделок. В автомобиле дельца было обнаружено почти 2 тыс. пачек сигарет с «акцизными марками» «ЛНР».

«Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности. Мероприятия проводились совместно с Государственной фискальной службой и Нацполицией», – уточняется в сообщении.

Фото: пресс-центр СБУ

Как отметили в пресс-центре, всего с начала этого года на территории Донецкой и Луганской областей было изъято 22 тыс. пачек контрафактных сигарет.