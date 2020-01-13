В Доброполье сократят подачу воды на 30%

В Доброполье (Донецкая обл.) завтра, 14 января, с 9:00 будет сокращена подача воды на 30% в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба Добропольского городского совета.

«В связи с ремонтными работами, проводимыми Добропольским ПУВКХ на проезжей части по ул. Лобачевского на водоводе Д400 мм, который подает воду на поселок Парасковеевка, 14.01.2020 с 9:00 до окончания ремонтных работ подача воды на Доброполье будет сокращена на 30%», – сказано в сообщении.

Также, в пресс-службе просят жителей города сделать запас воды.