В двух прифронтовых городах Донетчины открыли опорные школы (Фото)

Сегодня, 13 января, в Донецкой области после реконструкции открыли свои двери еще две опорные школы – в Северске (Бахмутский р-н) и Красногоровке (Марьинский р-н). Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Так, Северская общеобразовательная школа I-III ступеней № 2 оборудована удобной мебелью и оснащена новейшим оборудованием. Здесь учатся 193 ученика. В день открытия младших школьников ждали яркие парты, музыкальные перерывы, библиотечный «забор», просторный спортивный зал с современным инвентарем.

Здесь сделали современные кабинеты со всем необходимым для получения знаний. А также обустроили удобную в ярких цветах столовую, где предлагают разнообразные блюда.

В кабинетах также установлена новая современная техника, позволяющая менять «пространство-время».

Красногоровская общеобразовательная школа I-III ступеней № 2 расположена в опасной зоне. В мае 2019 года здание заведения было значительно повреждено. Сегодня в школе 198 учеников. Теперь школа современная как снаружи, так и изнутри. Уроки в первый день проводились по расписанию и завершились щедривками.

Фото: пресс-служба ДонОВГА

Таким образом, с началом 2020 года в области функционируют 22 опорных заведения.

Как отмечается, реализация реформы системы общего среднего образования продолжается.