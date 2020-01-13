Минобороны меняет подход к процессам обеспечения жильем военнослужащих

Представленная ​​в конце прошлого года министром обороны Андреем Загороднюком программа трансформации Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины (ВСУ) предусматривает внедрение комплексного подхода к обеспечению жильем военнослужащих и членов их семей. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба Минобороны.

Сейчас идет систематизация сведений об имеющемся ведомственном жилом фонде для перевода его учета и выдачи в электронную форму. На момент введения нового механизма временно ограничено исключение жилья из служебного. Так, процесс его распределения должен минимизировать коррупционные риски и быть прозрачным на всех этапах, направленных на справедливую реализацию прав военнослужащих.

Сейчас уже обнародованы открытые квартирные списки. Также начато формирование единого земельно-объектного банка ведомства и фонда штатно-должностного жилья для проживания военнослужащих в течение службы.

На период внедрения практического этапа систематизации сведений об имеющемся ведомственном жилье, унификации и перевода процессов его выдачи в онлайн, временно ограничено исключение жилых помещений из числа служебного жилья. После запуска прозрачного механизма, процесс «расслужебнивания» будет возобновлен.